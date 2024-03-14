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Ягудин нагрубил болельщику в соцсетях

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в грубой форме ответил болельщику, оставившему комментарий под его записью в социальных сетях.
Ягудин нагрубил болельщику в соцсетях
  • РИА Новости

9 марта Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов», за что получил 5 млн рублей призовых. Спустя четверо суток он в социальных сетях опубликовал фотографию с женой на отдыхе. Один из болельщиков возмутился поведением известного спортсмена и оставил комментарий под постом: «Уже отдыхает на 5 млн — не стыдно».

«Да, отдыхаем. А ты в ****, как и всегда?» — приводит Sports.ru ответ фигуриста.

Ягудин четыре раза выиграл золото чемпионата мира, трижды — первенства Европы, а в 2002 году одержал победу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном разряде. Тогда он обошёл соотечественника Евгения Плющенко и американца Тимоти Гейбла.

Ранее Ягудин заявил, что его не интересует мнение недоброжелателей о его победе на «Русском вызове». 

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