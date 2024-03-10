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Ягудин заявил, что ему безразлично мнение хейтеров о победе на турнире шоу-программ

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о победе на турнире «Русский вызов».
Ягудин заявил, что ему безразлично мнение хейтеров о победе на турнире шоу-программ
  • РИА Новости

«С добрым утром! Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания. В каких там числах «Русский вызов — 2025»?» — написал Ягудин в социальных сетях.

«Сейчас тебе, Лёша, хейтеры ответят», — ответила Ягудину одна из подписчиц.

«Всё равно на этих дебилов», — добавил он.

Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ второй раз подряд. Следом расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына и пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее Тарасова одним словом оценила выступление Ягудина на турнире шоу-программ.

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