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Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на четырёхлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой.
Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой
  • РИА Новости

«Я понимал, что наказание будет, потому что допинг в пробе есть. Что меня шокировало —это срок. Надеялся, что мягче будет вердикт. Четыре года — это максимум, который ей могли дать. Всё спортивное сообщество в шоке», — сказал Ягудин в программе Ляйсан Утяшевой.

Он добавил, что у людей много вопросов к этому делу. Спортсмен не понимает, почему дедушка Валиевой не выступил в суде.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой.

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