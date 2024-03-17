Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на четырёхлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой.

«Я понимал, что наказание будет, потому что допинг в пробе есть. Что меня шокировало —это срок. Надеялся, что мягче будет вердикт. Четыре года — это максимум, который ей могли дать. Всё спортивное сообщество в шоке», — сказал Ягудин в программе Ляйсан Утяшевой.

Он добавил, что у людей много вопросов к этому делу. Спортсмен не понимает, почему дедушка Валиевой не выступил в суде.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой.