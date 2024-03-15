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Фигуристка Двоеглазова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы в финале юниорского Гран-при

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Российская спортсменка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями от победы в финале юниорского Гран-при страны по фигурному катанию.
Фигуристка Двоеглазова поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после победы в финале юниорского Гран-при
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Конечно, было сложно настроиться. Старалась кайфовать и показывать эмоции. Пришлось переделать программу во время выступления. Думала, идти на второй тулуп или нет, но на тренировках у меня это получалось. Говорила себе, что умею и могу, почему бы не сделать», — призналась РИА Новости Двоеглазова, занимающаяся под руководством тренеров из команды Этери Тутберидзе.

Юная фигуристка назвала своё выступление в нынешнем сезоне довольным удачным и подчеркнула, что без поддержки и работы тренеров ей бы не удалось достичь таких высот.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением отечественных юниоров в финале Гран-при России.

 

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