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Тарасова — о финале Гран-при России среди юниоров: в мире ни у кого нет ничего подобного

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением отечественных юниоров в финале Гран-при России.
Тарасова — о финале Гран-при России среди юниоров: в мире ни у кого нет ничего подобного
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Это было феерическое зрелище! Никогда в жизни я не видела таких потрясающих соревнований и открытий. У нас такие юниоры! В мире ни у кого нет ничего подобного», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров проходил в Сочи с 13 по 15 марта. В соревновании юношей первое место занял Лев Лазарев, набравший рекордные баллы за технику в произвольной программе. У девушек первенствовала Алиса Двоеглазова.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова назвала самую ценную медаль в своей карьере.

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