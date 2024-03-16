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Валиева и блогер Лёша Янгер проведут совместный стрим

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Российская фигуристка Камила Валиева выступит в качестве ведущей на стриме.

В трансляции, которая пройдёт 17 марта, примет участие также блогер Лёша Янгер. Гостями стрима станут MIA BOYKA, Алексей Столяров, Gazan, Катя Шкуро, а также приглашённые тарологи и астрологи.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой.

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