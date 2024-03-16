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Хендрикс — о Валиевой: я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание чистым

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.
Хендрикс — о Валиевой: я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание чистым
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Например, дело о допинге Валиевой. У трёх россиянок, попадавших на пьедестал почёта, был один и тот же тренер, и одну из них на нём поймали», — цитирует Хендрикс Humo.

Она добавила, что удивлялась, как 14-летние россиянки могут так прыгать. Но, по её словам, она не спешила никого обвинять, не имея доказательств, и даже сначала не поверила, когда узнала о допинге Валиевой.

«Я думала, что этих девочек так натренировали, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Я не говорю, что среди них нет чистых. Есть и чистые русские, которые лучше меня», — добавила она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой.

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