Хендрикс — о Валиевой: я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание чистым

Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

«Я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Например, дело о допинге Валиевой. У трёх россиянок, попадавших на пьедестал почёта, был один и тот же тренер, и одну из них на нём поймали», — цитирует Хендрикс Humo.

Она добавила, что удивлялась, как 14-летние россиянки могут так прыгать. Но, по её словам, она не спешила никого обвинять, не имея доказательств, и даже сначала не поверила, когда узнала о допинге Валиевой.

«Я думала, что этих девочек так натренировали, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Я не говорю, что среди них нет чистых. Есть и чистые русские, которые лучше меня», — добавила она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой.