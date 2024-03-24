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Бестемьянова: Шанаева в дуэте с Дроздом не демонстрировала максимум возможностей

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Елизавета Шанаева и Павел Дрозд друг другу не подходили.
Бестемьянова: Шанаева в дуэте с Дроздом не демонстрировала максимум возможностей
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конкретно с Дроздом Шанаева совершенно точно не демонстрировала максимум своих возможностей. В фигурном катании так бывает, когда понимаешь: этот партнёр просто не твой. Причём сами по себе атлеты могут быть очень хороши, но, когда объединяются в дуэт, чего-то не хватает. И дело не всегда даже в человеческих взаимоотношениях. И ни в коем случае не хочу обвинять во всём Павла, так как не знаю его. Лизу же действительно очень люблю. Считаю, она талантлива. Просто, думаю, причина в том, что у них разные цели в жизни. Шанаевой нужно блистать на самом высоком уровне. У Дрозда, видимо, другие задачи», — сказала она RT.

Ранее Тарасова заявила, что Шанаева и Дрозд были бы неконкурентоспособны на мировом уровне.

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