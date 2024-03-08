«Собрался с мыслями и поехал»: Дикиджи первым из российских фигуристов исполнил четверной аксель

Владислав Дикиджи первым из российских фигуристов чисто исполнил четверной аксель. По словам Олега Татаурова, его ученик удачно приземлил три попытки из пяти во время тренировки, но пока речи о включении элемента в программы не идёт. Единственный спортсмен, которому удалось справиться с этим сложнейшим прыжком на соревнованиях, — американец Илья Малинин. Однако, по мнению отечественных специалистов, уже в следующем сезоне вице-чемпион страны может повторить это уникальное достижение.

Начало межсезонья в российском фигурном катании ознаменовалось ярким событием, которого мало кто ожидал именно сейчас. Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке, причём это была не одна случайная попытка, а целая серия прыжков. Как рассказал тренер спортсмена Олег Татауров, вице-чемпион страны удачно приземлил три прыжка из пяти. Видеозаписи знакового события с разных ракурсов в мгновение ока разлетелись не только в России, но и за рубежом.

«Конечно, было страшно. Собрался с мыслями и поехал», — признался сам спортсмен.

Насколько значимо достижение Дикиджи, говорит то, что этим элементом владеет лишь один фигурист в мире — американец с русскими корнями Илья Малинин. Аксель считается самым сложным прыжком среди существующих, так как исполняется ходом вперёд, а значит, фигуристы совершают на пол-оборота в воздухе больше, чем в случае с остальными квадами. Можно даже сказать, что «кваксель» ближе к пятерному, чем к четверному.

Гонка за этим сложнейшим элементом началась ещё в 2018 году, и первым его попытался исполнить на соревнованиях россиянин Артур Дмитриев — младший, но попытка была далёкой от совершенства: недокрут и, как следствие, понижение до тройного, а также падение. Наиболее настойчиво стремился взять эту высоту Юдзуру Ханю, но на официальных турнирах она ему так и не покорилась. Более того, титулованный японец упал с «квакселя» на Олимпийских играх в Пекине и остался вовсе без медали. А всего полгода спустя 17-летний Малинин вписал своё имя в историю, первым чисто приземлив заветный квад на турнире в Лейк-Плэсиде. И именно его достижение показало другим спортсменам, что этот элемент можно освоить.

Комментируя удачу Дикиджи, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и обозреватель RT Елена Вайцеховская вспомнила знаменитую фразу Джека Лондона: «Стоило одному человеку преодолеть барьер, считавшийся непреодолимым, как вскоре десятки спортсменов сделали то же самое».

«Эта фраза мне так нравилась, что я поставила её эпиграфом в своих спортивных дневниках и, возможно, как раз поэтому стала тем человеком, который первым сделал очень многие сложные прыжки. Невероятная сложность применительно к спорту — это всегда вопрос не техники, а психологии. Сложно преодолеть себя именно психологически, потому что получается замкнутый круг: ты пытаешься первым идти на какой-то элемент, а в голове сидит то, что до тебя его никто не делал. Значит, автоматически подсказывает сознание, что это невозможно. Влад Дикиджи прыгнул четверной аксель. Полагаю, что за ним последуют попытки и других фигуристов, но абсолютное величие в этой нише всегда будет принадлежать Илье Малинину, потому что он был самым первым, кто приземлил и выехал этот прыжок», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Однако, по её мнению, российский фигурист способен оставить и собственный след в истории спорта, а не только повторить путь американца. Который, к слову, в тот же день опубликовал в соцсетях, как исполняет каскад из четверных тулупа и акселя.

«Интересный момент — ниша пятерного прыжка сейчас свободна. И глядя на то, как легко справился сегодня со сверхзадачей четверного акселя Владислав, я, пожалуй, не поручусь, что эту нишу займёт Малинин», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Между тем, вставлять аксель в программы Дикиджи пока не планирует, в первую очередь из-за высокой нагрузки и большого риска, который никак не компенсируется оценками. Об этом спортсмен говорил и в недавнем интервью RT. По действующим правилам ISU базовая стоимость такого элемента — 12,5 балла, то есть всего на балл выше, нежели у четверного лутца. Согласен с этим и тренер фигуриста.

«Этот прыжок очень тяжёлый, много уходит сил, судьями оценивается низко, насчёт программы пока не идёт речи», — цитирует Татаурова ТАСС.

Тем не менее среди российских специалистов достижение серебряного призёра чемпионата России вызвало настоящий восторг. Так, Евгений Плющенко назвал произошедшее блестящей историей.

«Это здорово, это движение вперёд, фигурное катание — это не только балет, это всё-таки спорт, это многооборотные прыжки. Очень рад, что наши спортсмены двигают фигурное катание вперёд», — заявил двукратный олимпийский чемпион.

В свою очередь, Татьяна Тарасова призналась, что не удивится, если в следующем сезоне Владислав всё-таки исполнит прыжок и на официальном старте.

«Это настоящее счастье, ура! Уверена, что нашим ребятам, в частности Владу, удастся приблизиться к лучшим фигуристам мира. Он меня просто покорил в этом году вместе со своим тренером. Дикиджи провёл просто колоссальный соревновательный сезон. Важно, что у него есть прекрасный тренер, который его привёл к таким прыжкам и такому катанию», — приводит слова прославленного специалиста «Матч ТВ».

А по мнению Александра Энберта, теперь спортсмены более спокойно заходят на четверной аксель, так как понимают: этот прыжок уже делают другие. Так что не за горами то время, когда справляться с ним смогут многие. Глеб Лутфуллин и Артур Даниелян уже пытались исполнить прыжок, но безуспешно.

«Очень рад за Влада Дикиджи. Уверен, что и другие наши молодые спортсмены настраиваются на то, чтобы попробовать этот элемент. Возможно, кто‑то уже пробует. Я уверен, что мы увидим четверной аксель уже в следующем сезоне на соревнованиях», — заявил серебряный призёр ОИ-2018.

Елизавета Худайбердиева также не скупилась на комплименты коллеге, назвав его гением. Вице-чемпионка России назвала прыжок Владислава подарком к 8 Марта, а также посвятила фигуристу двустишие.

«Девушкам нужны не малина и не цветы, пустите на международку нашего Влада Дикиджи», — написала Елизавета в своём Telegram-канале.