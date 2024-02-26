Дикиджи: четверной аксель недостаточно оценён, проще добавить в программу другой прыжок

Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, почему он не задумывается об изучении четверного акселя.

«Во-первых, тренировка подобного элемента отнимает очень много времени и сил. Во-вторых, четверной аксель в какой-то мере недостаточно оценён. Проще добавить в программу ещё один четверной и с большой вероятностью получить более высокие оценки. Не говорю уже о том, что риск упасть с акселя и потерять на этом кучу баллов не так уж мал», — отметил он.

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Ранее Дикиджи назвал Нэйтана Чена своим кумиром в фигурном катании.