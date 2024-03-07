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Вайцеховская — о четверном акселе Дикиджи: это вопрос не техники, а психологии

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на то, что фигурист Владислав Дикиджи успешно приземлил четверной аксель.

«В начале прошлого века американский писатель Джек Лондон сформулировал очень точную фразу. Она звучала так: «Стоило одному человеку преодолеть барьер, считавшийся непреодолимым, как вскоре десятки спортсменов сделали то же самое».

Эта фраза мне так нравилась, что я поставила её эпиграфом в своих спортивных дневниках и, возможно, как раз поэтому стала тем человеком, который первым сделал очень многие сложные прыжки.

Невероятная сложность применительно к спорту — это всегда вопрос не техники, а психологии. Сложно преодолеть себя именно психологически, потому что получается замкнутый круг: ты пытаешься первым идти на какой-то элемент, а в голове сидит то, что до тебя его никто не делал. Значит, автоматически подсказывает сознание, это невозможно.

Влад Дикиджи прыгнул четверной аксель. Полагаю, что за ним последуют попытки и других фигуристов, но абсолютное величие в этой нише всегда будет принадлежать Илье Малинину, потому что он был самым первым, кто приземлил и выехал этот прыжок.

Но интересный момент — ниша пятерного прыжка сейчас свободна. И глядя на то, как легко справился сегодня со сверхзадачей четверного акселя Владислав, я, пожалуй, не поручусь, что эту нишу займёт Малинин», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке.

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