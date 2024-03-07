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Плющенко назвал четверной аксель Дикиджи шагом вперёд для российского фигурного катания

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на четверной аксель фигуриста Владислава Дикиджи.

«Это здорово, это движение вперёд, фигурное катание — это не только балет, это всё-таки спорт, это многооборотные прыжки. Очень рад, что наши спортсмены двигают фигурное катание вперёд», — цитирует Плющенко ТАСС.

Спортсмен опубликовал видео, где он приземлил элемент ультра-си.

На официальных соревнованиях четверной аксель исполнял лишь один фигурист в мире — американец с русскими корнями Илья Малинин.

Ранее сообщалось, как Елена Вайцеховская отреагировала на то, что Дикиджи успешно приземлил четверной аксель.

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