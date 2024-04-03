Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва родила второго ребёнка
- РИА Новости
«С днём рождения. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Всё прошло отлично! Вот четыре героя этого дня: малыш, мама, папа и наш доктор», — написала Боброва в социальных сетях.
Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде 2014 года в Сочи и серебро на Играх-2018 в Пхёнчхане.
Спортсменка замужем за бывшим фигуристом, выступавшим в парном катании, а ныне тренером и техническим специалистом Андреем Депутатом.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о возможном уходе Матвея Ветлугина из коллектива Алексея Мишина.