Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва родила второго ребёнка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва стала мамой во второй раз.

«С днём рождения. Всем огромное спасибо за слова поддержки и пожелания. Всё прошло отлично! Вот четыре героя этого дня: малыш, мама, папа и наш доктор», — написала Боброва в социальных сетях.

Боброва выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. Спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде 2014 года в Сочи и серебро на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Спортсменка замужем за бывшим фигуристом, выступавшим в парном катании, а ныне тренером и техническим специалистом Андреем Депутатом.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о возможном уходе Матвея Ветлугина из коллектива Алексея Мишина.