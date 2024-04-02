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Тарасова: Мишину есть с кем работать и без Ветлугина

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о возможном уходе Матвея Ветлугина из коллектива Алексея Мишина.
Тарасова: Мишину есть с кем работать и без Ветлугина
  • РИА Новости

«Не знаю, почему такое решение принял, лучше спрашивать у него. Сейчас время переходов, решил уйти в соседнюю группу. Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Алексею Николаевичу, думаю, есть с кем работать и без него», — цитирует Тарасову РИА Новости.

2 апреля стало известно, что Ветлугин провёл первые тренировки в группе Рукавицына.

Спортсмен является победителем этапа российской серии Гран-при. На чемпионате России в Челябинске Ветлугин занял 14-е место. На Всероссийской спартакиаде в Магнитогорске он расположился на десятой строчке.

Ранее российский тренер Алексей Тихонов высказался о роли Этери Тутберидзе в тренировках Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

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