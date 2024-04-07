Туктамышева назвала своих любимых японских фигуристок
- РИА Новости
«Обожаю мощное катание Каори Сакамото, её конёк и прыжки на полкатка. Из японок мне ещё нравится Сатоко Мияхара — у неё было филигранное катание, особенно в последние годы», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.
22 октября 2023 года Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.
9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.