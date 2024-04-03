Стипендия Валиевой, благодарность Ягудина и шутка Галлямова: что обсуждают в мире фигурного катания

Камилу Валиеву лишили стипендии, которая выплачивается победителям и призёрам Олимпийских игр. Анна Щербакова отметила 20-летие и рассказала о восстановлении после операции на голеностопе. Елизавета Худайбердиева призналась, что её постоянно путают с Алиной Загитовой. Александр Галлямов по громкой связи позвонил Александре Трусовой и уточнил сроки записи совместного трека, а Алексей Ягудин поблагодарил Евгения Плющенко за тёплые слова после победы на «Русском вызове». Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Стипендия Валиевой

Несмотря на дисквалификацию, Камила Валиева остаётся в центре внимания спортивной общественности. На этот раз темой недели стало лишение её президентской стипендии, которая выплачивается победителям и призёрам Игр. Размер вознаграждения составляет 52 тыс. рублей за первое место, 39 тыс. — за второе, 30 тыс. — за третье.

Как отметила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, это решение Минспорта вполне логичное.

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«Президентская стипендия — это не пожизненное обеспечение. Чтобы её получать, надо быть в составе сборной России, а Камила из неё исключена. Валиева не является членом национальной команды, и ещё два года ей нельзя выступать. И что? Как вы хотите, чтобы ей платили? Эту стипендию получают только олимпийские чемпионы, а она лишена золотой медали. Вот и всё!» — сказала Роднина в интервью Sport24.

А комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Валиева спокойно проживёт и без государственной поддержки.

«Камила, как человек, который работает и будет работать на телевидении, принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной… Камила найдёт, где в стране реализовать свой талант», — сказал Губерниев.

К слову, стипендии лишена и Виктория Синицына, поскольку она взяла паузу в выступлениях и не входит в сборную России. При этом ей муж Никита Кацалапов, завоевал золото Игр в Сочи, выплату сохранил.

День рождения Щербаковой

Анна Щербакова 28 марта отметила 20-летие. В этот день она услышала много добрых слов и пожеланий. Так, хореограф Алексей Железняков тепло поздравил спортсменку.

«Как же быстро летит время, как быстро наши ученики становятся успешными и состоятельными людьми, что не может не радовать. Анечка, всех благ, пусть госпожа фортуна не покидает никогда, и здоровья миллион раз!», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Не забыли поздравить олимпийскую чемпионку и в команде Тутберидзе. В социальных сетях группы выложили стихотворение. Сама фигуристка рассказала, как восстанавливается после операции на голеностопе, которая прошла неделю назад.

«Не так быстро. Но, думаю, всё идёт по плану, потихонечку прихожу в себя, всё под контролем врачей», — сказала Щербакова.

Восстановление Косторной

Ещё одна фигуристка, к которой приковано повышенное внимание, — Алёна Косторная. Она также не сумела избежать травмы, поэтому в паре с Георгием Куницей закончила сезон немного раньше запланированного.

По словам хореографа Бетины Поповой, восстановление после операции на плече проходит достаточно быстро.

«Мы даже просим её делать это чуть менее активно, потому что она прямо рвётся — уже поддержки делает, уже раскрутки в тодесах, выбросы пошла. Куда летит? Не знаю. Как будто у нас завтра Олимпиада! Она не завтра, пока успеваем. Она очень активно вышла. Разумеется, она, наверное, с детства привыкла, что в травмах нельзя засиживаться долго, поэтому сразу вышла и всё делает. От себя и от партнёра сейчас требует максимальной отдачи», — отметила Попова в интервью «Чемпионату».

Ситуация с Худайбердиевой

Тем временем Елизавета Худайбердиева призналась, что её иногда путают с Алиной Загитовой, хотя внешне девушки совсем не похожи. Причём, как говорит чемпионка России 2023 года в танцах на льду, это не зависит даже от цвета волос.

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«Ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?» И потом отмечают Алину на фото», — смеясь, рассказала Худайбердиева на YouTube-канале «Кваксель».

Причём, как и лыжница Вероника Степанова, Лиза в этом интервью много говорила про медийность. По мнению фигуристки, Александр Галлямов принял правильное решение вести Telegram-канал.

«Саша острый на язык, пишет посты в соцсетях, но при этом выходит, делает свою работу и доказывает, что ему никак не мешает эта активность и что так тоже можно… Почему ещё поддерживаю эту историю. Когда я пыталась как-то развивать себя в медиа, меня ударили по рукам и сказали: «Это отвлекает тебя от спорта, ты же спортсмен, спортсмен так делать не должен». Мол, давай поменьше фотографий. У меня совпало это с провальным сезоном, к сожалению, но это вообще не зависело от выкладывания фотографий!» — заявила спортсменка.

Активность Галлямова

За Александром по окончании сезона очень интересно наблюдать. Он успевает общаться с коллегами, выступающими за другие страны. По словам Никиты Володина, завоевавшего бронзу чемпионата мира в спортивных парах в Монреале, именно Галлямов первым поздравил его с наградой.

«Самый первый написал, точнее записал мне «кружочек». Говорит, молодцы, отличный получился дебют на чемпионате мира. Мне приятно, что он за нами следит, смотрит выступления, а я, в свою очередь, всегда слежу за его прокатами», — приводит слова фигуриста Sports.

При этом Александр очень расковано ведёт себя на мероприятиях. Так, он по громкой связи позвонил Александре Трусовой и спросил, когда они будут записывать совместный трек.

«Саша — одна из немногих, кто готов на правильный кипиш. Безумно уважаю её и все её начинания. P. S. Хотели меня поймать на слабо», — написал Галлямов в Telegtam-канале.

Но безусловным шедевром стала шутка спортсмена на 1 апреля про олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов она заняла первое место, просто уточнив правила конкурса», — написал чемпион мира.

Заработок Медведевой

Продолжает вести свою передачу и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. Правда, как признаётся спортсменка, делает она это не только ради медийности, но и для заработка.

«Меня недавно спрашивали: что больше всего тебе приносит финансы? На первом месте реклама, на втором — фигурное катание. И это идёт параллельно. В YouTube-выпусках есть такая вещь, как рекламная интеграция. И это определённый способ заработка для меня», — отметила Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».

Планы Дикиджи

Владислав Дикиджи не теряет надежды в ближайшее время исполнить пятерной прыжок. Напомним, он поспорил с Галлямовым, что сделает его к концу лета. Правда, для этого фигуристу оказывается нужно немного похудеть.

«Пока не успел, к сожалению, попытаться его сделать, надо немного набрать форму, скинуть вес, а сейчас была постановка программ, подготовка к шоу Ильи Авербуха. Сейчас можно потихоньку начинать идти к нему. На что спорили — не скажу», — сказал фигурист.

Также Дикиджи рассказал, как именно смог исполнить четверной аксель. При этом, по словам фигуриста, в качестве исполнения ему ещё далеко до Ильи Малинина.

«Это было после Кубка Первого канала. Я полежал дома пару дней, мне Олег Станиславович (Татауров) дал отдохнуть. За это время я ещё на пару килограммов скинул. Вышел на лёд и почувствовал очень хорошее состояние ног, рук — всего тела. По сути, первым моим делом был этот аксель. Я сделал двойной разок, сделал тройной, немного перекрутил — и понял, что сейчас прыгну четверной. Поворачиваюсь к тренеру и говорю: «Я сейчас сделаю». И сделал», — признался Владислав.

Новая партнёрша Дрозда

Фигурист Павел Дрозд недолго оставался один после расставания с Елизаветой Шанаевой. Через пару дней он уже начал тренироваться с Елизаветой Шичиной в группе Ксении Румянцевой. Партнёрша выступала ранее с Гордеем Хубуловым. Их дуэт стал шестым в финале Гран-при России среди юниоров 2023 года.

Тем временем Илья Яблоков приостановил тренировки в танцевальной группе Натальи Линичук. В начале февраля спортсмен объявил о переходе в этот вид и начале занятий в академии Евгения Плющенко.

Похоже, что Яблоков поторопился с кардинальным решением. По информации источников, 20-летний спортсмен приступил к работе над восстановлением прыжкового арсенала. На текущий момент он выступает в ледовых шоу, но, возможно, к следующему сезону вернётся на соревнования.

Благодарность Ягудина

Неожиданное потепление наступило в отношениях «непримиримых друзей» Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Последний ранее назвал своего извечного конкурента примером для подражания и похвалил за победу на «Русском вызове».

«Он молодец, держит себя в хорошей форме, умничка. Он прооперировал недавно бедро, а сейчас сделал тройной тулуп и хорошо прокатался. Это действительно пример для подражания, пример не только для фигуристов, но вообще для людей. Я только рад», — сказал Плющенко.

Ягудин, в свою очередь, поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона за добрые слова.

«Женя, спасибо большое, наконец-то что-то приятное. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Выдающаяся личность. Мне приятно, что наконец-то он это оценил», — сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 «Чемпионату».

Шутки Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной посетил телепередачу «Шоу Воли» и вновь восхитил болельщиков удивительной силой воли и отношением к ситуации с ампутацией конечностей.

«Меня Макс Ставиский постоянно подкалывает: «У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны». Я говорю: «На руки же нужны носки».

Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь всё, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел всё, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живёшь. В быту самое сложное — надеть это всё», — рассказал фигурист.

Помогают Костомарову справиться со всем и дети. По словам Домниной, недавно сын вырезал папе из картона руку и сказал: «Надевай».

«Туда руку прямо вставляешь, и у тебя раз — пятерня. Он скотчем всё подклеил, из картонки кисть сделал. Я говорю: «Может быть, ты мне в будущем получше руку соорудишь, чтобы была более функциональная». Он ещё какие-то механизмы из лего сделал, чтоб ручка там вылезала — подписывать что-то», — добавил Роман.