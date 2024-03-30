Тарасова: российских фигуристов допустят с флагом и гимном на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в 2026 году российские фигуристы будут допущены до Олимпийских игр.

«Я много раз была на Олимпийских играх, всегда выигрывала. В статусе зрителя я на Игры не езжу. А почему наших не будет на следующих Играх? Я думаю, что уже полноценно допустят, с флагом, гимном», — заявила Тарасова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о том, что фигуристку Камилу Валиеву лишили президентской стипендии.