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Тарасова: российских фигуристов допустят с флагом и гимном на ОИ-2026

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что в 2026 году российские фигуристы будут допущены до Олимпийских игр.
Тарасова: российских фигуристов допустят с флагом и гимном на ОИ-2026
  • РИА Новости

«Я много раз была на Олимпийских играх, всегда выигрывала. В статусе зрителя я на Игры не езжу. А почему наших не будет на следующих Играх? Я думаю, что уже полноценно допустят, с флагом, гимном», — заявила Тарасова «Матч ТВ». 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о том, что фигуристку Камилу Валиеву лишили президентской стипендии.

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