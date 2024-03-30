Бестемьянова резко отреагировала на лишение Валиевой президентской стипендии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о том, что фигуристку Камилу Валиеву лишили президентской стипендии.

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у неё забрали медаль, тогда в чём вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи», — заявила Бестемьянова Sport24.

25 марта в связи с дисквалификацией Валиева была исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева поздравила олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с юбилеем.