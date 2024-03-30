Костомаров: треним, улучшаю своё нынешнее катание
- РИА Новости
«Треним, треним, улучшаю своё нынешнее катание», — написал Костомаров под видео в Telegram-канале.
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров заявил, что продолжит выступать с новыми программами на льду.