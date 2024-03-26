Костомаров заявил, что продолжит выступать с программами

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что продолжит выступать с новыми программами на льду.

«Возможно, в недалёком будущем. Я начинаю прогрессировать на льду, что-то начинает получаться. Хотелось бы ещё покататься, потанцевать», — заявил Костомаров «Чемпионату».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров отреагировал на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл».