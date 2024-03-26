Костомаров заявил, что продолжит выступать с программами
- РИА Новости
«Возможно, в недалёком будущем. Я начинаю прогрессировать на льду, что-то начинает получаться. Хотелось бы ещё покататься, потанцевать», — заявил Костомаров «Чемпионату».
10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров отреагировал на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл».