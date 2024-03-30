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Медведева: мне не стыдно за фотосессию для MAXIM

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала , как повлияла на неё фотосессия для журнала MAXIM.

«Что касается обложки MAXIM — для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был такой толчок развития себя как женщины. Помогла ли она мне? Да. Стыдно ли мне? Нет», — заявила Медведева в подкасте «Несладкий бизнес».

В апреле 2022 года фигуристка приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева рассказала, как переживала хейт.

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