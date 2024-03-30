Медведева: я успешно прожила несколько волн хейта

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как переживала хейт.

«Было несколько волн, которые я успешно прожила. Больше на меня влияние оказали всякие статьи. Высказывания тренеров, которых было мало, но они были. А всё, что в комментариях творится — это просто развлечение для психики», — заявила Медведева в подкасте «Несладкий бизнес».

Спортсменка завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева отреагировала на смерть известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина.