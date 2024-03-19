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Медведева: я никогда не дорасту до такого уровня комментирования, как у Уткина

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Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на смерть известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Когда я только начинала комментировать, моё окружение настаивало, чтобы я изучала работы Василия. Его словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня», — написала Медведева в Telegram-канале. 

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее телеканал «Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об ушедшем из жизни Уткине.

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