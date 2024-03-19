«Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об Уткине
- РИА Новости
- © Илья Питалев
В 23:15 в эфире канала пройдёт матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Мадрид» от 23.04.2003 с комментарием Василия Уткина и Юрия Розанова.
19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).
Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.
В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».
Ранее глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на смерть Уткина.