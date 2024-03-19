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«Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об Уткине

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Телеканал «Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об ушедшем из жизни спортивном комментаторе Василии Уткине.
«Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об Уткине
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

В 23:15 в эфире канала пройдёт матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Мадрид» от 23.04.2003 с комментарием Василия Уткина и Юрия Розанова. 

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на смерть Уткина.

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