«Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об Уткине

Телеканал «Матч ТВ» изменил сетку вещания в память об ушедшем из жизни спортивном комментаторе Василии Уткине.

В 23:15 в эфире канала пройдёт матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Мадрид» от 23.04.2003 с комментарием Василия Уткина и Юрия Розанова.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на смерть Уткина.