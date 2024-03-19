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Камил Гаджиев: труд Уткина останется у людей в памяти

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Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на смерть спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина.
Камил Гаджиев: труд Уткина останется у людей в памяти
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Мы с ним прошли путь от любви до ненависти, как говорят. Большая потеря для журналистики, для футбольной журналистики. В любом случае есть его труд, его медиапроекты, уверен, это останется у людей в памяти», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ». 

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал информацию о смерти Уткина.

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