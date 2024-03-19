Камил Гаджиев: труд Уткина останется у людей в памяти
- РИА Новости
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«Мы с ним прошли путь от любви до ненависти, как говорят. Большая потеря для журналистики, для футбольной журналистики. В любом случае есть его труд, его медиапроекты, уверен, это останется у людей в памяти», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).
Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.
В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал информацию о смерти Уткина.