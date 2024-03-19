Ян Непомнящий — о смерти Василия Уткина: голос футбола моего детства

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал информацию о смерти журналиста Василия Уткина.

«Умер Василий Уткин. Один из лучших футбольных комментаторов и человек с потрясающим чувством русского языка. В 2016 году он позвал меня в «Джон Донн» на Никитском рассказать о первых двух партиях матча Карлсен — Карякин. Голос футбола моего детства. Знакомство, которым я очень горжусь. Светлая память», — написал Непомнящий в Telegram-канале.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина.