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Ян Непомнящий — о смерти Василия Уткина: голос футбола моего детства

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал информацию о смерти журналиста Василия Уткина.
Ян Непомнящий — о смерти Василия Уткина: голос футбола моего детства
  • AFP

«Умер Василий Уткин. Один из лучших футбольных комментаторов и человек с потрясающим чувством русского языка. В 2016 году он позвал меня в «Джон Донн» на Никитском рассказать о первых двух партиях матча Карлсен — Карякин. Голос футбола моего детства. Знакомство, которым я очень горжусь. Светлая память», — написал Непомнящий в Telegram-канале.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Кафельников назвал тяжёлой утратой смерть Уткина.

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