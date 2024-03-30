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Чайковский: на выступлениях Ягудина и Плющенко зрители выли от восторга

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Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, муж прославленного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской, рассказал, почему зрители восхищались олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко.

«Кто до эры четверных прыжков были любимцами публики? Ягудин и Плющенко. Помимо сложнейших программ, оба выглядели безупречно с точки зрения музыки и артистичности. На их выступлениях зрители выли от восторга», — заявил Чайковский «Спорт-Экспрессу».

Ягудин четыре раза выиграл золото чемпионата мира, трижды — первенства Европы, а в 2002 году одержал победу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в мужском одиночном разряде. Тогда он обошёл соотечественника Евгения Плющенко и американца Тимоти Гейбла.

26 апреля 2023 года Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников к олимпиадам, чемпионатам мира и другим крупным соревнованиям. 

Ранее Ягудин рассказал о подготовке к турниру шоу-программ «Русский вызов».

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