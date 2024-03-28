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Ягудин рассказал, как не спал перед «Русским вызовом»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подготовке к турниру шоу-программ «Русский вызов».
Ягудин рассказал, как не спал перед «Русским вызовом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я боялся, ночи не спал, как идиот, заснуть не мог, стихи повторял наизусть. В какой-то момент просто включил свет и сказал себе: «Лёха, успокойся! Всё нормально будет», — цитирует фигуриста СЭ.

9 марта Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ второй раз подряд. Следом расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына и пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее Ягудин заявил, что ему безразлично мнение хейтеров о победе на турнире шоу-программ.

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