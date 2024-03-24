«Выдающихся перспектив не было»: фигуристы Шанаева и Дрозд прекратили совместные выступления

Серебряные призёры чемпионата России-2023 в танцах на льду Елизавета Шанаева и Павел Дрозд приняли решение прекратить совместные выступления. Их тренер Александр Жулин затруднился назвать причину разрыва и заявил, что подопечные просто сообщили ему об этом. Позже партнёр рассказал о переходе к Ксении Румянцевой и поблагодарил бывшую команду за работу. По мнению Татьяны Тарасовой, фигуристы не демонстрировали выдающегося катания, поэтому не стоит уделять особого внимания распаду пары. А вот Наталья Бестемьянова уверена, что Шанаева способна выйти на качественно новый уровень в другом дуэте.

«Просто пришли и сказали, что больше не катаются вместе»

Информация о распаде танцевального дуэта фигуристов Елизавета Шанаева — Павел Дрозд появилась в отечественных СМИ днём 24 марта. Причём сообщалось, что партнёр, которому в конце года исполнится 29 лет, готов завершить карьеру. По данным одного из источников, решение было обоюдным, поскольку спортсменов не устраивали их результаты.

Позже слухи подтвердил тренер дуэта Александр Жулин.

«Да, это правда. Они больше вместе не катаются. Причина внутренняя у них самих. Надо им вопросы задавать. Они просто пришли и сказали, что больше не катаются вместе», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Позже с комментариями выступил Павел Дрозд. Он заверил, что не собирается вешать коньки на гвоздь, и рассказал, что в настоящий момент занимается у Ксении Румянцевой. Также он поблагодарил всю прежнюю команду.

«Искренне благодарен за вложенные в меня знания и труд, за каждую постановку, которую удалось воплотить в жизнь. Мы очень тепло попрощались с Александром Вячеславовичем и коллективом и продолжаем поддерживать связь, чему я очень рад. Также хочу поблагодарить Елизавету за наш совместный путь. Лиза — хорошая танцорша, хочу пожелать ей успехов на дальнейшем спортивном пути», — объяснил атлет в комментарии ТАСС.

Серебро чемпионата России и скандальное столкновение с Морозов

Решение молодых людей разойтись отчасти удивило, поскольку они выступали вместе всего пару сезонов и успели добиться неплохих результатов. Девушка до того каталась с Дэвидом Нарижным, но не блистала с ним на взрослом уровне. Гораздо более возрастной Дрозд работал и с Анастасией Сафроновой, и с Валерией Подлазовой, и с Аллой Лободой, и с Ксенией Конкиной, и с Анжеликой Абашкиной.

Однако пара Шанаева — Дрозд быстро начала радовать болельщиков и произвела фурор уже на дебютном совместном турнире, мемориале Панина, где они одержали победу. Затем были два серебра этапов Гран-при России.

Куда важнее, что следом атлеты заняли второе место и на чемпионате страны, уступив только Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. При этом те взяли золото, несмотря на падения партнёрши в обоих прокатах, что вызвало недовольство со стороны соперников.

«Раньше, если пара падала, то она «отлетала». Но это надо смотреть замедленный повтор, искать... Сегодня они были первыми», — негодовала Шанаева.

В свою очередь, Дрозд тогда пообещал, что в дальнейшем они вместе с Елизаветой станут ещё сильнее, и их ничто не сломает. В качестве подтверждения этих слов послужило серебро финала Гран-при России, где новички пропустили вперёд лишь Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола.

Казалось, в следующем сезоне дуэт продолжит прогрессировать, да и Жулин не мог нарадоваться на трудолюбие и работоспособности подопечных. В сентябре они представили новые программы на прокатах национальной команды. Затем паре удалось занять уже привычную вторую строчку на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве, а в столице даже преодолеть отметку в 200 баллов.

Однако первый турнир больше запомнился скандальным столкновением с Аннабель Морозов. На раскатке перед ритм-танцем Шанаева случайно коньком порезала ногу сопернице. Девушке тут же забинтовали голень, и она сумела выйти на лёд. А после окончания проката спортсменка расплакалась в объятиях партнёра. В итоге с произвольной программы дуэт всё-таки снялся.

Елизавету некоторые обвинили даже в намеренном нанесении травмы сопернице и как минимум в неосторожности. Сама она уверяла, что всё произошло случайно.

«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «Ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнёром столкнулась? Если со мной, я извинюсь», — подчёркивала фигуристка по горячим следам.

А Дрозд рассказал, как позже они увиделись с Морозов и Андреем Багиным в отеле и всё обсудили.

«Спорт у нас травмоопасный, и такое, к сожалению, случается и на крупных турнирах. Очень жаль, что подобные ситуации происходят. Надеемся на скорейшее восстановление и выздоровление. Удалось ли пообщаться? Утром пересеклись с Аннабель. Сразу лезть тоже не совсем этично и корректно. Мы все взрослые люди»‎, — отметил он.

На первенстве страны же пару поджидала досадная неудача. По итогам ритм-танца она стала лишь четвёртой. Во второй части соревнований улучшить ситуацию не удалось, и атлеты остались с «деревянными» наградами.

«Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся тому, что остались без медалей. Ещё изучим видео детальнее, чтобы не делать скоропалительных выводов. Мы много лет катаемся и можем сказать, что сделали свою работу хорошо. Рады, как откатали произвольную, получили много эмоций. Чемпионат России — это центральный старт сезона, самый важный. Здесь присутствуют нервы, и хочется показать максимум. Считаем, что мы с Лизой провели качественную работу, останавливаться не будем», — оценил выступление Дрозд.

Не удалось улучшить показатели и на Спартакиаде сильнейших, где спортсмены опустились на пятое место. И даже на «Русском вызове» они продемонстрировали аналогичный результат. Но, по крайней мере, на заключительном (как оказалось) совместном турнире представили любопытный номер на тему из фильма «Служебный роман».

Это не сильно скрасило в целом неудачный сезон. Причём Жулин даже затруднялся ответить, почему прекратился рост подопечных.

«Сложно сказать, может быть, другие спортсмены прогрессировали, возможно, что-то не получилось у самих ребят, хотя мне казалось, что они катались достойно на всех турнирах», — отмечал специалист.

Дрозд же списывал всё на «синдром второго сезона», который обычно выходит для молодых пар более тяжёлым, нежели дебютный.

«Сезон был непростой, но могу сказать с полной ответственностью, что мы сделали от себя всё, что возможно, и будем делать ещё больше. Нам точно не стыдно за то, что мы показали на стартах», — цитировал партнёра «Чемпионат».

«Они были бы неконкурентоспособны на мировом уровне»

По мнению опрошенных RT экспертов, в распаде пары нет ничего страшного. Особенно жёстко высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая заявила, что фигуристы не оставили следа в её памяти.

«Поэтому и трагедии в разрыве дуэта не вижу. Повторюсь, ребята не запомнились, хотя занимали второе место на чемпионате России. Самое главное ведь не это, а отсутствие индивидуальности. Нового они нам не дали. На мой взгляд, Шанаева и Дрозд катались совершенно средне. Соответственно, выдающихся перспектив у них тоже не было. Они были бы неконкурентоспособны на мировом уровне, а остальное меня не интересует. Судить же об их будущем теперь сложно», — подчеркнула Тарасова.

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В свою очередь, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что девушка талантлива и достойна лучшего партнёра.

«Я абсолютно уверена: если она найдёт такого, то будет показывать куда более впечатляющие результаты. Но сейчас тяжело рассуждать, кто бы из танцоров мог Елизавете подойти», — предположила она.

По мнению Бестемьяновой, с Дроздом спортсменка и близко не демонстрировала максимум своих возможностей.

«В фигурном катании так бывает, когда понимаешь: этот партнёр просто не твой. Причём сами по себе атлеты могут быть очень хороши, но, когда объединяются в дуэт, чего-то не хватает. И дело не всегда в человеческих взаимоотношениях. И ни в коем случае не хочу обвинять во всём Павла, так как не знаю его. Лизу же действительно очень люблю. Считаю, что она крайне талантлива. Просто, думаю, причина в том, что у них разные цели в жизни. Шанаевой нужно блистать на самом высоком уровне. У Дрозда, видимо, другие задачи», — добавила олимпийская чемпионка.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская напомнила, что отечественные танцы на льду давно приучили к постоянным перестановкам, а потому удивляться распаду очередного дуэта не приходится. Однако вместе с тем в данной ситуации она посочувствовала молодому человеку и посоветовала ему задуматься о переходе на тренерскую должность.

«Дрозд всю свою карьеру, по сути, гоняется за какой-то призрачной птицей счастья, меняя партнёрш (не вспомню сейчас, шесть их было или семь) и тренеров по кругу. Иногда кажется, что в глубине души Павел свято уверен: он пока просто не нашёл в этом мире своих людей. Подходящих. Тех, кто обязательно приведёт его к светлому результативному будущему...» — написала олимпийская чемпионка.

«Хотя я сейчас думаю о другом. Чем больше в тренерском танцевальном цеху окажется таких специалистов — с нереализованным потенциалом, но глубочайшим пониманием всех тонкостей притирки друг к другу и правилам, тем быстрее у российских танцев появится шанс стать реально интересными и конкурентоспособными. Звучит утопично, понимаю. Но надо же на что-то хорошее надеяться? Поэтому конкретно Павлу я бы посоветовала не терять времени зря», — подытожила Вайцеховская.