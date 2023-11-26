Дрозд и Шанаева рады пробить отметку в 120 баллов в произвольной программе
- РИА Новости
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«Могу сказать за нас двоих, что мы получили колоссальное удовольствие. Мы очень рады, что удалось пробить символическую отметку в 120 баллов в произвольной программе. Мы находимся в спорте высших достижений. Мы хотим самое высокое место», — цитирует Дрозда «Спорт-Экспресс».
Шанаева и Дрозд завоевали серебряные медали, набрав 201,42 балла по сумме двух прокатов. Фигуристы получили 122,45 балла за выступление с произвольным танцем.
Победителями стали Александра Степанова и Иван Букин (220,44). Третье место заняли Софья Тютюнина и Матвей Грачёв (178,04).
Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли шестой этап Гран-при России в Москве.