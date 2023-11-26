Дрозд и Шанаева рады пробить отметку в 120 баллов в произвольной программе

Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Шанаевой, признался, что надеется улучшить результаты после шестого этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Могу сказать за нас двоих, что мы получили колоссальное удовольствие. Мы очень рады, что удалось пробить символическую отметку в 120 баллов в произвольной программе. Мы находимся в спорте высших достижений. Мы хотим самое высокое место», — цитирует Дрозда «Спорт-Экспресс».

Шанаева и Дрозд завоевали серебряные медали, набрав 201,42 балла по сумме двух прокатов. Фигуристы получили 122,45 балла за выступление с произвольным танцем.

Победителями стали Александра Степанова и Иван Букин (220,44). Третье место заняли Софья Тютюнина и Матвей Грачёв (178,04).

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли шестой этап Гран-при России в Москве.