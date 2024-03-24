СЭ: распался танцевальный дуэт Шанаева — Дрозд

Танцевальная пара Елизавета Шанаева — Павел Дрозд прекратила существование.

По информации «СЭ», Шанаева осталась в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к тренеру Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 Шанаева и Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Ранее Алексей Мишин назвал достойной победу Ильи Малинина на чемпионате мира.