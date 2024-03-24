СЭ: распался танцевальный дуэт Шанаева — Дрозд
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По информации «СЭ», Шанаева осталась в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к тренеру Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.
Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 Шанаева и Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.
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