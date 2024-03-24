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Мишин назвал достойной победу Малинина на чемпионате мира

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Российский тренер Алексей Мишин отреагировал на победу американца Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).
Мишин назвал достойной победу Малинина на чемпионате мира
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Как оценю выступление Ильи Малинина на чемпионате мира? Это достойная победа», — цитирует Мишина «Чемпионат».

В произвольной программе Малинин прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее Александр Жулин заявил, что Малинин на чемпионате мира показал высший уровень.

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