Бойкова: произвольная программа отражает перемены, в том числе смену тренеров
- РИА Новости
«Произвольная, наверное, самая любимая моя программа за последние годы. В ней отразилось очень многое», — написала фигуристка в соцсетях.
Она добавила, что программа отражает перемены в жизни пары.
«Это отражение наших эмоций, переживаний и чувств в виду больших перемен в жизни — смена тренерской команды и города», — отметила она.
По её словам, эта произвольная программа стала шагом вперёд для дуэта.
В мае 2023 года стало известно о переходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.
Ранее Алексей Тихонов заявил, что Тутберидзе уделяет Бойковой и Козловскому много времени.