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Бойкова: произвольная программа отражает перемены, в том числе смену тренеров

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Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась о произвольной программе, которую они катали в прошедшем сезоне.
Бойкова: произвольная программа отражает перемены, в том числе смену тренеров
  • РИА Новости

«Произвольная, наверное, самая любимая моя программа за последние годы. В ней отразилось очень многое», — написала фигуристка в соцсетях.

Она добавила, что программа отражает перемены в жизни пары.

«Это отражение наших эмоций, переживаний и чувств в виду больших перемен в жизни — смена тренерской команды и города», — отметила она.

По её словам, эта произвольная программа стала шагом вперёд для дуэта.

В мае 2023 года стало известно о переходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.

Ранее Алексей Тихонов заявил, что Тутберидзе уделяет Бойковой и Козловскому много времени.

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