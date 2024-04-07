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Туктамышева: мне очень нравилась Косторная в её первом взрослом сезоне

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала мнение об Алёне Косторной.

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Косторная в её первом взрослом сезоне. Вообще, такое сочетание очень редкое — у неё были невероятный конек и отличные прыжки», — написала Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

С 2023 года Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Косторная показала, как тренируется с мужем на отдыхе в Египте.

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