Туктамышева: мне очень нравилась Косторная в её первом взрослом сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала мнение об Алёне Косторной.

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Косторная в её первом взрослом сезоне. Вообще, такое сочетание очень редкое — у неё были невероятный конек и отличные прыжки», — написала Туктамышева в своем блоге на Sports.ru.

С 2023 года Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Косторная показала, как тренируется с мужем на отдыхе в Египте.