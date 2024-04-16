Трусова рассказала, что мечтает заработать на участок с несколькими домами
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«Я очень хочу большой участок с множеством всего. То есть несколько домов: гостевой и свой большой. Просто большой свой участок, на котором я буду жить, когда у меня уже будет большая семья, когда я прекращу этот активный образ жизни», — сказала Трусова в интервью «Оkkо Спорт».
Спортсменка добавила, что, помимо загородного дома, она желает приобрести квартиру в центре Москвы.
Ранее Трусова заявила, что рассталась с Кондратюком по его инициативе.