Трусова рассказала, что мечтает заработать на участок с несколькими домами

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась своими целями на будущее.

«Я очень хочу большой участок с множеством всего. То есть несколько домов: гостевой и свой большой. Просто большой свой участок, на котором я буду жить, когда у меня уже будет большая семья, когда я прекращу этот активный образ жизни», — сказала Трусова в интервью «Оkkо Спорт».

Спортсменка добавила, что, помимо загородного дома, она желает приобрести квартиру в центре Москвы.

Ранее Трусова заявила, что рассталась с Кондратюком по его инициативе.