Фигуристка Трусова заявила, что рассталась с Кондратюком по его инициативе
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«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — цитирует Трусову Okko.
Пара объявила о своих отношениях в мае 2022 года. Позже спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской, в которую входит Кондратюк. Фигуристы провели несколько совместных отпусков.
Ранее Галлямов рассказал, что на запись песни с Трусовой у него пока нет времени.