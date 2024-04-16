Фигуристка Трусова заявила, что рассталась с Кондратюком по его инициативе

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова прокомментировала расставание с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — цитирует Трусову Okko.

Пара объявила о своих отношениях в мае 2022 года. Позже спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской, в которую входит Кондратюк. Фигуристы провели несколько совместных отпусков.

Ранее Галлямов рассказал, что на запись песни с Трусовой у него пока нет времени.