«Кто это вообще такая?»: в российском фигурном катании возмутились скандальными заявлениями Обласовой о Слуцкой

Бывшая фигуристка Кристина Обласова обвинила Ирину Слуцкую в травле, нанесении травмы и употреблении допинга. Сама двукратная чемпионка мира при этом не смогла вспомнить бывшую партнёршу по тренерской группе Жанны Громовой и назвала её ноунеймом. В свою очередь, Татьяна Тарасова призвала привлечь спортсменку к ответственности за бездоказательные обвинения, а Эмма Гаджиева и Валентин Писеев припомнили случаи недостойного поведения бывшей чемпионки мира среди юниоров. Подробности — в материале RT.

В российском фигурном катании редкая неделя обходится без скандалов и публичных перепалок между медийными персонами. На этот раз возмутителем спокойствия оказалась бывшая фигуристка Кристина Обласова, интервью с которой было опубликовано накануне на «Чемпионате».

Она не слишком стеснялась в выражениях и назвала серию Гран-при России, организованную после отстранения россиян от международных соревнований, «Смехопанорамой», а также оскорбительно высказалась о нынешних юных фигуристках. При этом заявила, что сама стала бы олимпийской чемпионкой, если бы её допустили к Играм в 15 лет.

Также по теме Откровения Трусовой, конфуз Туктамышевой и постановка Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания Александра Трусова впервые поделилась подробностями расставания с Марком Кондратюком. По словам серебряного призёра Олимпийских игр,...

Однако больше всего шума вызвала та часть разговора, которая была посвящена взаимоотношениям спортсменки с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой. По словам Обласовой, прославленная фигуристка, с которой они вместе занимались в группе Жанны Громовой, невзлюбила её и на протяжении долгого времени строила козни и мешала нормально тренироваться. Не обошлось и без громких заявлений. По словам Кристины, именно из-за Ирины она получила серьёзную травму, когда на её коньке оказались скручены шурупы.

«У меня накопилось немало подобных историй за период, когда каталась в группе со Слуцкой. Никаких камер на катке и прочего не было, поэтому в той ситуации с открученными шурупами я не могла посмотреть какие-то записи, чтобы узнать, кто это сделал. Но никто, кроме неё, не мог. На заходе в прыжок у меня ушло лезвие, я упала и сломала ногу», — отметила Обласова.

Бывшая спортсменка подчеркнула, что ни с кем не делилась подозрениями, поэтому никакого разбирательства ни со стороны тренерского коллектива, ни со стороны федерации не последовало. А сама Кристина решила ситуацию по-своему: как она выразилась, «просто набила морду Слуцкой».

«В тот период у нас была с ней настоящая война! Мы ругались, боролись. Она настраивала против меня всю группу, подговаривала, чтобы со мной не разговаривали. Её слушались, потому что она считалась лидером и звездой. Царила настоящая дедовщина. Она устраивала тёмную то одному, то другому. В общем, у неё был какой-то сложный переходный возраст, по всей видимости. Хотя ей было уже 18—19 лет», — заявила фигуристка.

Кроме того, Обласова выдвинула против двукратной медалистки Олимпиад ещё одно громкое обвинение — в легализованном употреблении запрещённых веществ.

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине и ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну схитрила, ок. Удалось — и ладно», — говорит Кристина.

РИА Новости

© Александр Поляков

Все эти слова, конечно, не остались незамеченными в мире фигурного катания, но вызвали в первую очередь недоумение. Так, когда о резонансном интервью спросили саму Слуцкую, она отказалась его комментировать.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — заявила прославленная спортсменка Sport24.

Не смогла вспомнить спортсменку и Татьяна Тарасова. Она назвала подобные нападки на Ирину безобразием, а разговорчивую девушку — дурой и призвала привлечь её к ответственности.

Справедливости ради, Обласова не совсем ноунейм в фигурном катании. В её карьере был весьма успешный период, когда она выиграла два этапа юниорского Гран-при, стала второй в финале серии, а затем поднялась на высшую ступень пьедестала чемпионата мира среди юниоров. Однако после перехода во взрослые появились сложности. Она несколько раз меняла тренеров: переходила от Громовой к Елене Чайковской, потом к Виктору Кудрявцеву, затем вернулась к Чайковской, но всё тщетно. На чемпионате России 2005 года Кристина сорвала короткую программу и не стала продолжать выступления. Это был её последний выход на лёд.

Если Слуцкая и Тарасова не смогли — или не захотели — вспомнить Обласову, то почётный вице-президент ISU Александр Лакерник, напротив, признался, что помнит её хорошо, хотя и «не с лучших сторон». Он отметил, что бывшей фигуристке не стоит бросаться бездоказательными обвинениями, и подчеркнул, что ему неизвестны те вещи, о которых она говорит. В свою очередь, Валентин Писеев, занимавший во времена карьеры Кристины пост президента ФФККР, не стал церемониться в характеристике спортсменки.

«Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы её разыскивали. Серьёзно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у неё эти проблемы не прошли», — приводит слова функционера РИА Новости.

Скандальной и при этом невероятно талантливой запомнилась Обласова и Эмме Гаджиевой, которая не осталась в стороне от обсуждения громких высказываний бывшей коллеги. Из слов телеведущей можно сделать вывод, почему чемпионка мира среди юниоров так и не добилась результата во взрослом спорте. Девушки вместе тренировались в «Олимпийском», и, по словам Гаджиевой, Кристина могла неделю не ходить на тренировки, а потом появиться и прыгнуть каскад «три — три» без разминки.

«Мегаодарённая! Но из-за разгильдяйства и лени пределом её карьеры стала победа на юниорском чемпионате мира. Ну и различные скандалы. Она всегда казалась мне безобидной. Да, ругалась, психовала, била коньками об лёд, швыряла музыкальные диски в раздевалке, но была на позитиве и веселила нас на тренировках. Пока… однажды на сборе Кристина не подкараулила меня и не выскочила из кустов, чтобы отомстить за то, что меня, юниорку, пару раз поставили ей (взрослой фигуристке) в пример. Пара-пара-пам. В общем, взрослая карьера в фигурке у неё не задалась, до UFC со своими талантами Кристина также не добралась», — написала Гаджиева в своих социальных сетях.

По окончании карьеры Обласова вышла замуж за хоккеиста Сергея Конькова, однако брак продлился недолго. После развода она даже принимала участие в шоу «Холостяк», где в качестве жениха выступал Максим Чернявский, бывший муж певицы Анны Седоковой. В настоящее время фигуристка во втором браке и живёт в Афинах.