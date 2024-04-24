Лакерник: Обласова не имеет права делать бездоказательные заявления о Слуцкой
«Конечно, помню её, но не могу сказать, что с лучших сторон. Что касается её слов, то каждый человек должен отвечать за то, что говорит, подтверждать свои высказывания доказательствами, а не кричать что-либо на каждом углу. Мне вещи, о которых она говорит, неизвестны», — приводит слова Лакерника РИА Новости.
Напомним, что экс-фигуристка Обласова обвинила Слуцкую в употреблении допинга. Позже Слуцкая отреагировала на обвинения, заявив, что не обсуждает малоизвестных фигуристов.
Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.
В годы карьеры Обласова и Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.
Ранее Тарасова назвала фигуристку, обвинившую Слуцкую в употреблении допинга, дурой.