Лакерник: Обласова не имеет права делать бездоказательные заявления о Слуцкой

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на ситуацию, что бывшая фигуристка Кристина Обласова обвинила двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую в допинге.

«Конечно, помню её, но не могу сказать, что с лучших сторон. Что касается её слов, то каждый человек должен отвечать за то, что говорит, подтверждать свои высказывания доказательствами, а не кричать что-либо на каждом углу. Мне вещи, о которых она говорит, неизвестны», — приводит слова Лакерника РИА Новости.

Напомним, что экс-фигуристка Обласова обвинила Слуцкую в употреблении допинга. Позже Слуцкая отреагировала на обвинения, заявив, что не обсуждает малоизвестных фигуристов.

Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.

В годы карьеры Обласова и Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.

Ранее Тарасова назвала фигуристку, обвинившую Слуцкую в употреблении допинга, дурой.