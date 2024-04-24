Писеев: нельзя серьёзно относиться к словам Обласовой о допинге Слуцкой

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал обвинение об употреблении допинга российской фигуристки Кристины Обласовой в адрес двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы её разыскивали. Серьёзно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у неё эти проблемы не прошли», — цитирует Писеева РИА Новости.

Напомним, что экс-фигуристка Обласова обвинила Слуцкую в употреблении допинга. Позже Слуцкая отреагировала на обвинения, заявив, что не обсуждает малоизвестных фигуристов.

Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.

В годы карьеры Обласова и Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.

Ранее Тарасова назвала фигуристку, обвинившую Слуцкую в употреблении допинга, дурой.