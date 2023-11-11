Первый снег: Терентьев выиграл спринт, а Степанова и Червоткин — дистанционные гонки в ХМАО

Александр Терентьев на две секунды опередил ближайшего соперника в классическом спринте на контрольных стартах в Ханты-Мансийске. У женщин этот вид программы выиграла местная спортсменка Анастасия Кириллова. Вероника Степанова опередила биатлонистку Елизавету Каплину в дистанционной гонке на 5 км свободным стилем. Третьей финишировала Елизавета Пантрина. В аналогичном забеге на 10 км у мужчин лучшим стал Алексей Червоткин, вырвавший победу у Андрея Мельниченко. Также на пьедестал почёта поднялся Павел Соловьёв.

Соревнования в Ханты-Мансийске стали настоящим спортивным праздником со всеми атрибутами: очень профессиональной телевизионной трансляцией с девяти камер, призовыми и подарками для участников. Кроме этого, они как бы подводили итог тренировочному сбору двух сильнейших бригад национальной команды — Егора Сорина и Юрия Бородавко — и, по сути, были не чем иным, как расширенными контрольными гонками. В них могли принять участие не только лыжники разных регионов, но и биатлонисты: как раз в эти же сроки здесь в полном составе готовилась к сезону группа Артёма Истомина и Виталия Норицына.

Другой вопрос, что формат продиктовал некоторые ограничения: бежать классические спринты тем, кто постоянно выступает только коньком, не имело никакого смысла. Поэтому биатлонисты рассматривали для себя преимущественно второй день соревнований — субботу.

В стане лыжников ближе к выходным начались незапланированные снятия. От выступления по причине недостаточной готовности отказались Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Александр Большунов, Сергей Устюгов — то есть те, чьё присутствие в стартовом составе сразу придаёт любому мероприятию остроту и зрелищность. Сказалась и накопленная к концу сбора усталость, это тоже нужно было принимать во внимание.

С одной стороны, контрольный старт вроде бы не слишком сильно обязывает к результату, скорее, позволяет скорректировать дальнейший тренировочный сезон, но так уж устроено человеческое восприятие: если фигуры такого масштаба, как Большунов и Устюгов, оказываются на одной лыжне, от них неминуемо начинают ждать борьбы не только за медали, но и друг с другом, причём непримиримой. Хотя ни одному, ни другому это сейчас совершенно ни к чему.

Но и без наиболее громких имён протокол выглядел достойно. За исключением Большунова, на старт спринтерской дистанции вышла вся звёздная мужская бригада Бородавко. А со стороны группы Сорина им противостоял, пожалуй, самый яркий представитель ещё недавно юниорского поколения Савелий Коростелёв.

Сам лыжник заметил накануне соревнований, что основную ставку делает на воскресную дистанцию 10 км, а в спринте хочет разбежаться, проработать мышцы перед более интересным для себя выступлением.

Формат спринтерских гонок был укороченным: четвертьфиналы по четыре человека и никаких лаки-лузеров. Известный в прошлом лыжник, призёр чемпионата мира Сергей Крянин заметил по этому поводу: формат коварен. И вспомнил собственный пример, когда, даже будучи в великолепной форме, прекрасно бежал на этапах Кубка мира дистанционные гонки, но не попадал в четвертьфиналы — не хватало требуемых скоростей.

Лыжные условия в Ханты-Мансийске считаются в этом году идеальными. Накануне приезда сборных здесь расконсервировали снегохранилище, уложили прекрасный плотный настил из очень чистого, без камешков и песка, снега. Единственной недоработкой, на которую незамедлительно указал Бородавко, стало отсутствие второй классической лыжни.

«Невозможно работать над техникой, когда идёшь не в лыжне», — пояснил специалист.

На стадионе, где по утрам одновременно тренировались более 500 спортсменов, это «не в лыжне» возникало на каждом шагу. На просьбу тренера было обещано отреагировать, тем более Бородавко дал понять: в Ханты-Мансийске ему очень понравилось, а это значит, что приезжать его группа намерена сюда регулярно.

«Надо обязательно отметить: здесь нам во всём идут навстречу. Просим сделать трассу или какой-то конкретный участок посложнее — это тут же реализуется. Мы очень ценим такое отношение», — сказал в субботу Сорин.

Женский спринт, опередив Анастасию Фалееву, выиграла местная уроженка Анастасия Кириллова, о которой Крянин сказал коротко: «Большой специалист на коротких дистанциях, а главное, классный боец».

У мужчин по ходу забегов более предпочтительно выглядел Коростелёв. Но в финале Терентьев включил полную силу на заключительном подъёме и убежал от соперников, в том числе от Савелия, как от стоячих — финишировал с преимуществом в 2,02 секунды.

Достаточно неожиданным, но приятным стало присутствие в женском протоколе Вероники Степановой. В спринте она тоже была заявлена, но не вышла на старт. Сорин объяснил это тем, что не видел смысла ставить олимпийскую чемпионку на первую гонку, поскольку не считал состояние спортсменки оптимальным.

«Можно было, конечно, бежать оба дня, но это, скорее всего, привело бы к довольно средним результатам и в спринте, и на дистанции. А так Вероника всем показала: она выступает в другой лиге», — отметил тренер.

Результат Степановой действительно впечатлил: у ближайшей соперницы она на 5 км выиграла 25,3 секунды, но интересно, что вторым призёром стала не лыжница, а биатлонистка — Елизавета Каплина. Она, в свою очередь, обошла ещё одну спортсменку группы Сорина — Елизавету Пантрину.

На мужской 10-километровой дистанции Терентьев открывал «красную группу», стартуя 65-м, а в самом конце протокола расположились друг за другом Коростелёв, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Денис Спицов и Алексей Червоткин. Теоретически именно эти спортсмены должны были побороться за пьедестал, но имелся нюанс: лидеры не слишком направленно подводились к старту, поскольку контрольные гонки не повод сбрасывать ради них нагрузки, при этом в стартовой заявке хватало людей, всерьёз настроенных «закуситься» с признанными фаворитами.

Так всё и получилось. Червоткину стоило определённых усилий вырвать победу у 31-летнего Андрея Мельниченко, в карьере которого наиболее примечательным стало участие в чемпионате мира-2017 (28-е место в марафоне) и эстафетное серебро на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в 2019-м.

Спицов остановился в шаге от подиума, пропустив вперёд Павла Соловьёва, Якимушкин и Коростелёв замкнули восьмёрку, внутри которой их обоих обыграл Даниил Серохвостов. И непонятно было, кого считать героями дня: лыжников Веронику и Алексея или биатлонистов Елизавету и Даниила.

В воскресенье бригады сборных команд по лыжным гонкам чартером отправляются в Хакасию, где будут готовиться к первому старту Кубка России на Вершине Тёи, а биатлонистов в следующие выходные ждёт в Ханты-Мансийске первый клубный турнир. Ещё через неделю они официально откроют на этом же стадионе сезон.