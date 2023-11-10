Бородавко прокомментировал конфликт Клебо с норвежской федерацией

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о конфликте норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Здесь всё завязано, на мой взгляд, на финансах. И на желании норвежской федерации поставить Клебо в стойло, чтобы он знал своё место. Он же пытается доказать, что тоже в этом мире что-то значит, отстаивает своё мнение и позицию. Всё это между строк и отдельными фразами так или иначе просачивается», — заявил Бородавко в интервью RT.

По мнению тренера, стороны пытаются продавить границы друг друга.

«В прошлые годы было то же самое, соглашения подписывались в последний момент. На этот раз, как мне кажется, Клебо всё-таки уступит или они совместно с федерацией пойдут на какие-то компромиссы. Не стартовать на этапах Кубка мира, бегая вместо этого на каких-то второстепенных стартах, будет для норвежца не самым оптимальным вариантом. Себе дороже, как говорится», — сказал он.

Ранее Бородавко выразил уверенность, что дефицит среднегорья сборной России удастся решить на базе в Цахкадзоре.