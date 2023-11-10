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Бородавко уверен, что дефицит среднегорья сборной России удастся решить на базе в Цахкадзоре

Бородавко: базу Цахкадзор можно использовать в летний период подготовки

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о проблеме со среднегорной подготовкой.
Бородавко уверен, что дефицит среднегорья сборной России удастся решить на базе в Цахкадзоре
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Только в этом году, съездив туда на сбор, мы увидели, что это действительно очень хорошая база, которую можно использовать в летний период подготовки. Для меня Цахкадзор — достаточно испытанная высота. Мы и как спортсмены в своё время там тренировались, причём и в летний, и в зимний периоды. В начале 2000-х годов я со своей группой начинал возрождать базу, и к Играм-2006 мы готовились именно там. К тому времени у нас накопился определённый опыт по этой базе, и было принято решение провести в Цахкадзоре не только заключительный этап подготовки, но и отборы, поскольку сами Игры должны были проходить на той же высоте — порядка 2 тыс. м. Олимпийские результаты нашу правоту подтвердили.

Для того чтобы так сказать, нужно пройти полный цикл с теми, кто сейчас тренируется. То есть использовать эту базу несколько дольше. Увидеть прибавку в уровне работоспособности, оценить, что именно даёт конкретным спортсменам работа на такой высоте. На самом деле это очень благодатная высота. Она сравнима с болгарским Белмекеном, после которого многие спортсмены на себе ощущали, что прибавка в результате действительно есть. И мы планируем в этом году провести там январский сбор. Да и в летний период, по всей видимости, тоже будем использовать эту базу. Тем более что 90% того, что нам необходимо для подготовки, в Цахкадзоре есть уже сейчас», — заявил Бородавко в интервью RT.

Ранее Бородавко рассказал о том, как отразилась свадьба на лыжниках Александре Терентьеве и Наталье Непряевой.

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