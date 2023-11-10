Бородавко: приготовление к свадьбе отняло много сил у Терентьева и Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как отразилась свадьба на лыжниках Александре Терентьеве и Наталье Непряевой.

«Приготовление к свадьбе однозначно отняло у них много времени, сил и энергии, чему я, естественно, не слишком рад. В остальном, на мой взгляд, ничего не поменялось. Оба остались спокойными, уравновешенными», — заявил Бородавко в интервью RT.

Тренер согласился, что женщина, обретая семейный статус, всегда внутренне меняется и становится более расслабленной.

«Абстрактно рассуждая, для спорта это не совсем хорошо. Не зря же говорят: живот надувается — глаза закрываются. А когда живот прилипает к спине, человек начинает искать добычу, рвать и метать налево и направо. Поэтому главное в нашем деле — сохранить в себе жадность до побед. И тогда всё будет в порядке», — сказал он.

Ранее Бородавко объяснил, почему старается идти подопечным навстречу в подготовительный период.