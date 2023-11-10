Бородавко: когда близкие люди находятся рядом, спортсмены более спокойные

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему старается идти подопечным навстречу в подготовительный период.

«У Дениса Спицова сейчас здесь жена с ребёнком. Ваня Якимушкин тоже Ольгу с сыном привёз. Просто они базируются не на стадионе, а снимают жильё неподалёку. Все тренируются, все готовятся к сезону. Мы уже шутим: пора в сборной команде новую должность вводить — тренер-воспитатель. Я в этом плане стараюсь идти спортсменам навстречу, чтобы семьи имели возможность быть вместе», — заявил Бородавко в интервью RT.

По словам тренера, это ему не мешает.

«Когда парни на сборах одни, я прекрасно вижу, как они из телефонов практически не вылезают. Постоянно пытаются удалённо решать какие-то домашние вопросы. Когда близкий человек находится рядом, все более спокойные, уравновешенные, да и тренировочный процесс идёт достаточно хорошо», — сказал он.

Ранее сообщалось, что лыжница Наталья Терентьева пропустит турнир «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.