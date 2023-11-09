Терентьева не примет участия в турнире в Ханты-Мансийске, Большунов пропустит спринт

Лыжница Наталья Терентьева пропустит турнир «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

Как стало известно RT, лыжник Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку в пятницу, но выйдет на старт в субботу на гонку свободным стилем на 10 км.

По информации источника, Непряева и Большунов испытывают проблемы со здоровьем.

Турнир в Ханты-Мансийске пройдёт с 10 по 11 ноября в рамках контрольной тренировки сборной России.

Ранее сообщалось, что лыжница Наталья Непряева будет выступать под фамилией мужа — лыжника Александра Терентьева.