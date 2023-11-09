Дуби: МОК примет решение об участии россиян в Олимпиаде, когда придёт время
- РИА Новости
«МОК примет решение по Играм в Париже, когда придёт время», — цитирует Дуби Presse.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также комитет предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее Светлана Журова заявила, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS.