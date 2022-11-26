Новые правила подсчёта очков и низкие рейтинги трансляций: каким будет Кубок мира по биатлону в отсутствие россиян
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Первый этап Кубка мира по биатлону стартует по расписанию — 29 ноября в финском Контиолахти — и пройдёт без участия российских спортсменов. Впрочем, отечественные атлеты вовсе не сидят без дела. Они уже открыли новый сезон Кубка России в Ханты-Мансийске, где, в отличие от европейских трасс, не испытывают проблем с количеством снега.
Как известно, соревнования Кубка IBU в норвежском Шушене пришлось отменить именно по этой причине. В какой-то момент в Европе зазвучали предложения проводить несколько соревнований зимнего сезона на лыжероллерах, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё назвал глупейшей идеей, которую он когда-либо слышал.
Что касается самого Кубка мира, то в грядущем сезоне он пройдёт по обновлённым правилам подсчёта очков. Главное изменение заключается в том, что результаты гонок на чемпионатах мира больше не будут идти в общий зачёт. Также из финального результата не станут вычитать очки за две худшие гонки сезона, как это делалось раньше. Кроме того, изменится и градация баллов, которые начисляются участникам: если раньше победители получали по 60, то теперь первая ступенька пьедестала будет оцениваться в 90. Как отметили в IBU, это сделано для того, чтобы спортсмены, вынужденные пропустить какие-то гонки по болезни, сохраняли шансы на завоевание «Хрустальных глобусов».
В сезоне-2022/23 в биатлоне будут выплачены рекордные призовые — около €8,83 млн. €1,57 млн составит призовой фонд чемпионата мира, ещё €6,39 млн потратят на КМ, и около €0,65 млн пойдёт в фонд Кубка IBU и чемпионата Европы. В прошлом сезоне на поощрения спортсменов было выделено около €6 млн (чемпионат мира не проводился из-за Олимпиады), а в сезоне-2020/21 — €7 млн.
Интересно, что IBU пошёл на увеличение призового фонда, даже несмотря на очевидные финансовые потери от телевизионных трансляций. Дело в том, что телеканал «Матч ТВ» отказался от покупки прав на показ этапов Кубка мира, а ведь российская аудитория составила почти 30% от общего числа просмотров в прошлом сезоне.
Как объяснил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, болельщики всех стран, на которые шли трансляции, посмотрели соревнований под эгидой IBU в общей сложности на 579 377 556 часов (IBU использует такую метрику). Из них на Россию пришлись 170 357 721 час (29,4%).
«И это при том, что у нас не транслировали три последних этапа Кубка мира. По факту более 60% всего объёма трансляций в часах отсмотрели зрители двух стран — России и Германии (на долю немцев пришлось 31,43%). Третья страна в этом списке — Швеция (10%). То есть 70% часов трансляций продукта IBU приходится всего на три страны. Очевидно, насколько Международному союзу «выгодно» не иметь трансляций на Россию. Ведь продажа медиаправ на свои соревнования — один из трёх главных источников дохода организации», — написал Аверьянов у себя в Telegram-канале.
При этом ведущие российские биатлонисты признаются, что планируют следить за международными соревнованиями, несмотря на собственное отстранение. Так, бронзовому призёру пекинских Игр Эдуарду Латыпову любопытно, в какой форме находятся соперники.
«Народ много готовился к сезону, поэтому интересно посмотреть, как поменялись результаты после Олимпиады», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».
Чемпион мира Александр Логинов также заявил, что будет стараться следить за соревнованиями дистанционно, хотя и не знает пока, на каком ресурсе.
«Интерес сохраняется. Когда я выступаю на соревнованиях, то в принципе мало смотрю трансляции, поэтому иногда стараюсь отвлекаться от этого. Мне биатлона и здесь хватает», — подчеркнул один из лидеров национальной команды.
Между тем зарубежные спортсмены настраиваются на серьёзную борьбу, несмотря на отсутствие россиян и белорусов, а также завершение карьеры некоторых атлетов. Так, Йоханнес Бё заявил, что лучшие свои результаты показывал в соперничестве с французом Мартеном Фуркадом.
«Никогда не будет так же, как с Мартеном. Мотивация включалась автоматически, когда я соревновался с ним. Сейчас всё иначе — соперничество не так сильно, приходится сосредотачиваться на своей работе. Также моей главной целью было обрести себя, сравнить нынешнюю форму с той, что была у меня в первые сезоны выступлений. И если она не лучше, то по крайней мере не хуже», — отметил норвежец.
По словам Йоханнеса, в первую очередь он нацелен на завоевание «Большого хрустального глобуса».
«О чемпионате мира я подумаю после этапа в Антхольце. До этого приму участие в десяти гонках, затем отпраздную Рождество и начну готовиться к следующим девяти или десяти забегам, которые пройдут в начале 2023 года. Буду ставить небольшие цели на протяжении всего сезона, а не думать о долгосрочной перспективе, потому что важно получать удовольствие в конкретный момент. Я также нацелен на эстафеты, чтобы сборная могла выступать в наиболее сильном составе и бороться с французами», — заявил Бё.
Двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон-Майе прекрасно понимает, что бороться за титул будет непросто, а помешать ему могут как норвежцы — братья Бё, Стурла Лагрейд и Ветле Кристиансен, — так и шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома, а заодно немец Бенедикт Долль.
«Спортсменов, способных побеждать на Кубке мира, предостаточно. Тех, кто может рассчитывать на победу в общем зачёте, чуть меньше. Но на сегодняшний день я не хочу сосредотачиваться на одном сопернике. Это было бы ошибкой. Главный соперник — я сам. Если выложусь на 100%, есть шанс, что буду бороться за подиум или победу», — пояснил Фийон-Майе.
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