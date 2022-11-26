Новые правила подсчёта очков и низкие рейтинги трансляций: каким будет Кубок мира по биатлону в отсутствие россиян

В конце ноября в финском Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Он будет отличаться от предыдущих новой системой подсчёта очков, а также более солидными гонорарами. Соревнование пройдёт без участия россиян. Тем не менее отечественные спортсмены собираются следить за ходом борьбы, чтобы иметь возможность оценивать форму соперников.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует по расписанию — 29 ноября в финском Контиолахти — и пройдёт без участия российских спортсменов. Впрочем, отечественные атлеты вовсе не сидят без дела. Они уже открыли новый сезон Кубка России в Ханты-Мансийске, где, в отличие от европейских трасс, не испытывают проблем с количеством снега.

Как известно, соревнования Кубка IBU в норвежском Шушене пришлось отменить именно по этой причине. В какой-то момент в Европе зазвучали предложения проводить несколько соревнований зимнего сезона на лыжероллерах, что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё назвал глупейшей идеей, которую он когда-либо слышал.

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Что касается самого Кубка мира, то в грядущем сезоне он пройдёт по обновлённым правилам подсчёта очков. Главное изменение заключается в том, что результаты гонок на чемпионатах мира больше не будут идти в общий зачёт. Также из финального результата не станут вычитать очки за две худшие гонки сезона, как это делалось раньше. Кроме того, изменится и градация баллов, которые начисляются участникам: если раньше победители получали по 60, то теперь первая ступенька пьедестала будет оцениваться в 90. Как отметили в IBU, это сделано для того, чтобы спортсмены, вынужденные пропустить какие-то гонки по болезни, сохраняли шансы на завоевание «Хрустальных глобусов».

В сезоне-2022/23 в биатлоне будут выплачены рекордные призовые — около €8,83 млн. €1,57 млн составит призовой фонд чемпионата мира, ещё €6,39 млн потратят на КМ, и около €0,65 млн пойдёт в фонд Кубка IBU и чемпионата Европы. В прошлом сезоне на поощрения спортсменов было выделено около €6 млн (чемпионат мира не проводился из-за Олимпиады), а в сезоне-2020/21 — €7 млн.

Интересно, что IBU пошёл на увеличение призового фонда, даже несмотря на очевидные финансовые потери от телевизионных трансляций. Дело в том, что телеканал «Матч ТВ» отказался от покупки прав на показ этапов Кубка мира, а ведь российская аудитория составила почти 30% от общего числа просмотров в прошлом сезоне.

Как объяснил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, болельщики всех стран, на которые шли трансляции, посмотрели соревнований под эгидой IBU в общей сложности на 579 377 556 часов (IBU использует такую метрику). Из них на Россию пришлись 170 357 721 час (29,4%).

«И это при том, что у нас не транслировали три последних этапа Кубка мира. По факту более 60% всего объёма трансляций в часах отсмотрели зрители двух стран — России и Германии (на долю немцев пришлось 31,43%). Третья страна в этом списке — Швеция (10%). То есть 70% часов трансляций продукта IBU приходится всего на три страны. Очевидно, насколько Международному союзу «выгодно» не иметь трансляций на Россию. Ведь продажа медиаправ на свои соревнования — один из трёх главных источников дохода организации», — написал Аверьянов у себя в Telegram-канале.

При этом ведущие российские биатлонисты признаются, что планируют следить за международными соревнованиями, несмотря на собственное отстранение. Так, бронзовому призёру пекинских Игр Эдуарду Латыпову любопытно, в какой форме находятся соперники.

«Народ много готовился к сезону, поэтому интересно посмотреть, как поменялись результаты после Олимпиады», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Чемпион мира Александр Логинов также заявил, что будет стараться следить за соревнованиями дистанционно, хотя и не знает пока, на каком ресурсе.

«Интерес сохраняется. Когда я выступаю на соревнованиях, то в принципе мало смотрю трансляции, поэтому иногда стараюсь отвлекаться от этого. Мне биатлона и здесь хватает», — подчеркнул один из лидеров национальной команды.

Между тем зарубежные спортсмены настраиваются на серьёзную борьбу, несмотря на отсутствие россиян и белорусов, а также завершение карьеры некоторых атлетов. Так, Йоханнес Бё заявил, что лучшие свои результаты показывал в соперничестве с французом Мартеном Фуркадом.

«Никогда не будет так же, как с Мартеном. Мотивация включалась автоматически, когда я соревновался с ним. Сейчас всё иначе — соперничество не так сильно, приходится сосредотачиваться на своей работе. Также моей главной целью было обрести себя, сравнить нынешнюю форму с той, что была у меня в первые сезоны выступлений. И если она не лучше, то по крайней мере не хуже», — отметил норвежец.

По словам Йоханнеса, в первую очередь он нацелен на завоевание «Большого хрустального глобуса».

«О чемпионате мира я подумаю после этапа в Антхольце. До этого приму участие в десяти гонках, затем отпраздную Рождество и начну готовиться к следующим девяти или десяти забегам, которые пройдут в начале 2023 года. Буду ставить небольшие цели на протяжении всего сезона, а не думать о долгосрочной перспективе, потому что важно получать удовольствие в конкретный момент. Я также нацелен на эстафеты, чтобы сборная могла выступать в наиболее сильном составе и бороться с французами», — заявил Бё.

Двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон-Майе прекрасно понимает, что бороться за титул будет непросто, а помешать ему могут как норвежцы — братья Бё, Стурла Лагрейд и Ветле Кристиансен, — так и шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома, а заодно немец Бенедикт Долль.

«Спортсменов, способных побеждать на Кубке мира, предостаточно. Тех, кто может рассчитывать на победу в общем зачёте, чуть меньше. Но на сегодняшний день я не хочу сосредотачиваться на одном сопернике. Это было бы ошибкой. Главный соперник — я сам. Если выложусь на 100%, есть шанс, что буду бороться за подиум или победу», — пояснил Фийон-Майе.