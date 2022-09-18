Латыпов: ошибка в стрельбе лёжа выбила меня из борьбы в масс-старте

Биатлонист Эдуард Латыпов отметил, что допущенная ошибка в стрельбе лёжа не позволила ему побороться за высокие места в масс‑старте на втором этапе Кубка Содружества в Белоруссии.

«Настроен был на ноль, всё к этому шло, но лёжа… Не знаю. Чувствовал, что могу это сделать, все стреляли быстро, погодные условия позволяли. Ошибка выбила меня из борьбы», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Выиграл масс-старт Максим Цветков — 33:53,8. Он чисто прошёл четыре огневых рубежа.

Вторым финишировал белорус Антон Смольский с одним промахом (+10,5). Третий — россиянин Роман Ерёмин (+10,6). Он допустил одну ошибку на стрельбе.

Латыпов завершил гонку на девятом месте.

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее Латыпов рассказал, что готовится к эстафете на ЧР по биатлону.