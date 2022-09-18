Латыпов: ошибка в стрельбе лёжа выбила меня из борьбы в масс-старте
- Gettyimages.ru
«Настроен был на ноль, всё к этому шло, но лёжа… Не знаю. Чувствовал, что могу это сделать, все стреляли быстро, погодные условия позволяли. Ошибка выбила меня из борьбы», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».
Выиграл масс-старт Максим Цветков — 33:53,8. Он чисто прошёл четыре огневых рубежа.
Вторым финишировал белорус Антон Смольский с одним промахом (+10,5). Третий — россиянин Роман Ерёмин (+10,6). Он допустил одну ошибку на стрельбе.
Латыпов завершил гонку на девятом месте.
Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.
Ранее Латыпов рассказал, что готовится к эстафете на ЧР по биатлону.