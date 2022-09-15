Латыпов рассказал, что готовится к эстафете на ЧР по биатлону

Призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов сообщил, что намерен принять участие в чемпионате России по биатлону 2022 года.

«Мы проведем собрание, сделаем анализ летней подготовки и будем смотреть, что мы упустили, где остались пробелы, чтобы в кратчайшие сроки их исправить. Я готовлюсь к эстафете на чемпионате России», — цитирует Латыпова Metaratings.

Биатлонист признался, что надо много работать, чтобы исправить свои ошибки.

«Сейчас проходит Спартакиада, после чего у нас будет небольшая пауза, а затем первый снег», — заключил он.

Латыпов завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубке Содружества по летнему биатлону в спринте.

Летний чемпионат России состоится в сентябре в Чайковском (Пермский край).

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