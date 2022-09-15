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Норвежские лыжники считают, что Большунов был бы хорошим байдарочником, но плохим гольфистом

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Норвежские лыжники отреагировали на информацию о том, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов хочет попробовать себя в различных видах спорта.
Норвежские лыжники считают, что Большунов был бы хорошим байдарочником, но плохим гольфистом
  • AP

«Он прирождённый байдарочник. Для байдарочника важен размах рук, а он большой парень, поэтому я думаю, что он точно может заявить о себе в гребле. Но в гольфе — извините, там у него нет шансов», — приводит слова Ханса Кристера Холунна Nettavisen.

Харальд Амундсен заявил, что у Большунова сильная верхняя часть тела, что хорошо подходит для гребли. По его словам, если спортсмен занимается лыжами, то вряд ли обладает талантом к игре в гольф.

Дидрик Тенсен считает, что с телосложением россиянина тот сможет сильно и далеко ударить по мячу для гольфа, однако не уверен в точности удара.

Большунов 28 августа принял участие в шоу-заезде среди байдарок-четвёрок на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ, в которых занял пятое место. Также олимпийский чемпион заявил о желании попробовать свои силы в теннисе и гольфе.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит чемпионат России.

 

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